Meaño y Xunta invertirán casi 82.000 euros en la mejora del saneamiento en Abuín

La conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, junto al alcalde, Carlos Viéitez Cedida

La Xunta de Galicia y el Concello de Meaño invertirán cerca de 82.000 euros en una actuación integral para la mejora del saneamiento en el lugar de Abuín, en la parroquia de Dena. El proyecto incluirá la instalación de una nueva conducción de un tramo de aproximadamente 350 metros; la sustitución de dos colectores ya existentes por uno solo y de mayor capacidad y la construcción de nuevos pozos de registro debidamente impermeabilizados, según avanzó ayer la Xunta de Galicia.

La conselleira de Medio Ambiente e Cambio Cllimático, Ángeles Vázquez, y el alcalde de Meaño, Carlos Viéitez, rubricaron el convenio de colaboración, que contempla una aportación de la Xunta, a través del organismo de Augas de Galicia, de un máximo de 70.000 euros, mientras que la administración local cubrirá la diferencia hasta completar el coste estimado de la actuación. Asimismo, el Concello meañés asumirá su ejecución y posterior mantenimiento.

Inicio previsto para este año

La previsión es que las obras puedan dar comienzo durante este mismo año —previa licitación de la actuación— con el objetivo de resolver los problemas puntuales de vertidos que sufre la red de saneamiento municipal en el lugar de Abuín, que tienen su origen en los colectores situados en las proximidades del río da Chanca. Además, con esta actuación se tratará de mejorar la protección del medio y la calidad de las aguas de A Chanca, donde el pasado año el Concello estrenó una nueva área recreativa y de ocio.

Así, tras señalar que se trata de una intervención estratégica para el municipio, ya que permitirá recoger y conducir adecuadamente las aguas residuales procedentes de varias parroquias y del polígono industrial de Sanxenxo, la conselleira enmarcó el convenio firmado ayer en el apoyo técnico y económico que brinda Augas de Galicia a las entidades locales para la optimización de sus redes municipales de saneamiento y de abastecimiento así como para la renovación de infraestructuras hidráulicas esenciales.

De hecho, ese compromiso con las administraciones locales, recalcó la responsable autonómica, se refleja también en los presupuestos de este año, con un presupuesto global de Augas de Galicia de 151,7 millones de euros (un 5,5% más que en 2025) de los que 3 de cada 5 euros se destinarán específicamente a saneamiento y depuración —90,6 millones de euros— y dentro de esta partida, algo menos de la mitad —41,7 millones— se reservan a apoyos a los concellos en el ejercicio de sus competencias en este campo.

En el caso concreto de Meaño, la conselleira destacó que además de mejorar el funcionamiento de la red de depuración local, la actuación prevista en Abuín contribuirá también a la protección del medio natural y a garantizar la calidad de las aguas en el ámbito del río da Chanca, en línea con los objetivos marcados por la normativa gallega y europea.