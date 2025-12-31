Meaño se adelanta a las uvas y ya piensa en 2026

La cita incluyó también reparto de chocolate con churros Mónica Ferreirós

En Meaño ya es 2026. O, al menos, ya ha celebrado de forma anticipada la toma de las uvas con una gran fiesta infantil, con animación y concierto de la Banda Xuvenil y del alumnado de la Escola de Música. Así, los más pequeños —y también algún adulto— dieron la bienvenida al Año Nuevo con las doce uvas —o lacasitos— en una jornada en la que tampoco faltó el reparto de chocolate con churros. Así, Meaño fue el más madrugador de Arousa, junto con Caldas, para recibir el Año Nuevo, aunque hoy por la mañana la acompañarán Vilagarcía, Cambados, O Grove y Sanxenxo, entre otros, con sus respectivas campanadas adelantadas.