Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Meaño

Meaño se adelanta a las uvas y ya piensa en 2026

A. Louro
31/12/2025 05:36
La cita incluyó también reparto de chocolate con churros
La cita incluyó también reparto de chocolate con churros
Mónica Ferreirós
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina

En Meaño ya es 2026. O, al menos, ya ha celebrado de forma anticipada la toma de las uvas con una gran fiesta infantil, con animación y concierto de la Banda Xuvenil y del alumnado de la Escola de Música. Así, los más pequeños —y también algún adulto— dieron la bienvenida al Año Nuevo con las doce uvas —o lacasitos— en una jornada en la que tampoco faltó el reparto de chocolate con churros. Así, Meaño fue el más madrugador de Arousa, junto con Caldas, para recibir el Año Nuevo, aunque hoy por la mañana la acompañarán Vilagarcía, Cambados, O Grove y Sanxenxo, entre otros, con sus respectivas campanadas adelantadas.

0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

El agua que brota de la tubería rota sigue derramándose desde hace diez días

Alertan de la pérdida de varias toneladas de agua en el puerto de Ribeira al romper una tubería hace 10 días sin que sea reparada
Chechu López
La actividad incluyó su tradicional viaje a localidad lusa de Vilanova de Cerveira

Setenta personas usuarias de la ONG ABAS participaron desde mayo en su programa de respiro familiar 'Re-Conecta'
Chechu López
Receta de guiso de choupa

Receta | Guiso de choupa
Redacción
Cefrico

Las comarcas de O Salnés y O Barbanza figuran entre las diez con mayor PIB de toda Galicia
A. Louro