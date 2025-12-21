La banda 'Europe' se une al cartel del Son do Mar

Cartel del evento

La banda sueca, 'Europe', se une al cartel del festival Son do Mar que se celebrará este verano en Meaño. El grupo, conocido mundialmente, actuará en Galicia el 25 de julio en el marco de la VII edición del 'Sachaso Rock'.

La última, y única vez, que actuaron en Galicia fue hace quince años en el festival Brincadeira celebrado en Ordes.

Reconocimiento internacional

Desde su fundación, en el año 1979, el grupo 'Europe' destacó por sus sonidos rock y heavy metal.

Fue con su tercer álbum, 'The Final Countdown' publicado en la década de los 80, cuando la banda logró el reconocimiento internacional y contó con gran éxito comercial, llegando a vender más de 60 millones de discos alrededor del mundo.