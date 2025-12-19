Lia Kali nueva confirmación en el Son do Mar

Imagen del cartel del festival Cedida

La cantante barcelonesa, Lia Kali, se une al cartel del festival Son do Mar que se celebrará en el mes de julio en Meaño.

La artista subirá al escenario el día 24, fecha dedicada a la música lanita y urbana. Por lo tanto se suma al ya presentado, 9Louro.

El cartel presentado hasta el momento incluye, además al cantautor gallego Luis Fercán y al grupo Bala.

Voz imprescindible en el género urbano

Lia Kali es, en la actualidad, una de las voces imprescindibles en el género urbano nacional. La artista, que cuenta con tan solo dos álbumes publicados ('Contra todo pronóstico' en el 2023 y 'Kaelis' en el 2025) cosecha gran éxito tanto en España como fuera de estas fronteras.

Gracias a su música se posiciona como una de las artistas más populares y seguidas del panorama musical. Reconocida por su gran voz, su talento interpretativo, su versatilidad y el "bo rollo" que desprende sobre el escenario.

Entradas

Las entradas para asistir como público al festival 'Son do Mar' ya están a la venta. La organización ofrece la posibilidad de comprar la entrada por día o, si se prefiere, para las tres jornadas que estarán dedicadas, en primer lugar al indie y pop, en segundo a los ritmos latinos y urbanos y, por último, el 25, día del Apóstol, se celebrará la séptima edición del Sachaso Rock.