Luis Fercán, Bala y 9Louro, primeras confirmaciones del Son do Mar en Meaño

Asistentes en la edición anterior del festival celebrada en Cambados CEDIDA

El festival Son do Mar desvela los primeros artistas que se subirán al escenario en la próxima edición que se celebrará entre los días 22 y 25 de julio en Meaño.

En esta primera presentación la organización descubre tres artistas y bandas gallegas como son Luis Fercán, 9Louro y Bala. Como es costumbre en este festival, cada uno de los días estará dedicado a un estilo musical, así el 23 se escuchará pop e indie, el 24 será el turno de los ritmos latinos y urbanos y el 25, día del Apóstol, se celebrará la séptima edición del Sachaso Rock.

Luís Fercán, es uno de los artistas que se subirán al escenario del Son do Mar Cedida

Entradas a la venta

Las entradas para acudir a este festival ya están a la venta con un precio reducido. Los interesados podrán comprar tanto el pase para un solo día como para asistir dos o tres.

El precio de las entradas, señala la organización irá subiendo paulatinamente así como se vayan presentando más artistas. En total, en los tres días, se subirán al escenario del Son do Mar en Meaño un total de trece artistas o bandas tanto nacionales como internacionales.

El pase para el día 23 está puesto a la venta por 30 euros, precio que subirá a los cuarenta y finamente 55. La jornada de ritmos latinos y urbanos tiene un precio de 25 euros que pasará a 38 y, después, a 55. Para este día la organización pone a la venta unas entradas "early" que permitirán entrar veinte minutos antes de la apertura de puertas, los precios irán desde 30 a 70 euros, pasando por los 48.

Por último, las personas que quieran asistir a la séptima edición del Sachaso Rock pueden comprar su entrada por 30 euros, después a 40 y la última subida será a 55.

El abono de dos días actualmente está a un precio de 50 euros y el de tres días a 60.