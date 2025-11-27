Meaño licita el servicio de ayuda a domicilio por un año en 294.544 euros

Trabajadora de ayuda a domicilio, en una imagen de archivo D.A.

El Concello de Meaño sacó a licitación el contrato de gestión del Servizo de Axuda no Fogar (SAF) por un importe de 294.544 euros y un año, que puede verse prorrogado por una anualidad más, lo que elevaría el contrato a 562.336 euros, sin IVA.

Así pues, el nuevo contrato contempla un total de horas de dependencia de 11.161, más otras 1.616 horas de libre concurrencia. Aumentando así ligeramente el número de horas con respecto al anterior contrato rubricado en 2023. En cuanto al precio por hora, se fija en 21,96 euros, que aumentan hasta los 22,22 euros en horas extraordinarias.

Las empresas interesadas tienen de plazo hasta el 11 de diciembre para presentar sus ofertas a través de la plataforma de Contratación del Sector Público de Galicia (Silex) y se seleccionará la mejor oferta teniendo en cuenta cuestiones relacionadas con la reducción del precio por hora, la formación anual a la plantilla, reducción del plazo de la prestación del servicio, material complementario, limpieza de choque en los domicilios y oferta de horas al año sin suponer un coste adicional para el Concello.