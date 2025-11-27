Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Meaño

Meaño licita el servicio de ayuda a domicilio por un año en 294.544 euros

A. Louro
27/11/2025 21:34
Trabajadora de ayuda a domicilio, en una imagen de archivo
Trabajadora de ayuda a domicilio, en una imagen de archivo
D.A.
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara

El Concello de Meaño sacó a licitación el contrato de gestión del Servizo de Axuda no Fogar (SAF) por un importe de 294.544 euros y un año, que puede verse prorrogado por una anualidad más, lo que elevaría el contrato a 562.336 euros, sin IVA.

Así pues, el nuevo contrato contempla un total de horas de dependencia de 11.161, más otras 1.616 horas de libre concurrencia. Aumentando así ligeramente el número de horas con respecto al anterior contrato rubricado en 2023. En cuanto al precio por hora, se fija en 21,96 euros, que aumentan hasta los 22,22 euros en horas extraordinarias.

Las empresas interesadas tienen de plazo hasta el 11 de diciembre para presentar sus ofertas a través de la plataforma de Contratación del Sector Público de Galicia (Silex) y se seleccionará la mejor oferta teniendo en cuenta cuestiones relacionadas con la reducción del precio por hora, la formación anual a la plantilla, reducción del plazo de la prestación del servicio, material complementario, limpieza de choque en los domicilios y oferta de horas al año sin suponer un coste adicional para el Concello.

0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara

Te puede interesar

La última edición del Culturgal

Catoira participa en el Culturgal este fin de semana para promocionar la cultura vikinga
Fátima Pérez
El alcalde de Cuntis, Manuel Campos, junto a Abel Losada

Cuntis se reúne con la Subdelegación para conocer los avances del proyecto de asfaltado integral en la N-640
Fátima Pérez
La patrullera 'Tabarca' hizo su anterior escala en el muelle de la capital barbanzana el 25 de abril del año 2024

El patrullero 'Tabarca' de La Armada Española recalará mañana y el sábado en el muelle de Ribeira, donde podrá recibir la visira de los vecinos
Chechu López
Los escaparates de las grandes cadenas ya anuncian sus descuentos

Black Friday en Arousa: duda y presión en el pequeño comercio
Fátima Pérez