La Navidad se celebrará sobre dos ruedas y con chocolatada en la Papanoelada motera de Dena

Imagen de archivo de una edición de la Papanoelada motera en Arousa D.A.

La localidad meañesa de Dena acogerá el próximo 20 de diciembre la quinta edición de su ‘Papanoelada moteira’, organizada por la peña Dena-Mita. Una cita para los amantes de los vehículos sobre dos ruedas —y de la temporada navideña— que en pasadas ediciones reunió a más de un centenar de ‘Papa Noeles’, que hicieron rugir sus motores.

La cita arrancará a las cuatro de la tarde con acompañamiento musical, aunque el arranque de la ruta por el municipio —de, aproximadamente, media hora— no empezará hasta las cinco y media. Una vez finalizada no faltará una chocolatada gratuita para todos los asistentes y, además, habrá puestos de churros y muchas sorpresas, según adelantaron desde la organización.

Será, asimismo, una cita solidaria, y se realizará recogida de alimentos para familias en situación de vulnerabilidad.