Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Meaño

Paco & Lola se alza como mejor bodega productora de vino blanco del mundo en el certamen IWSC

La cooperativa dedicó el premio a todas las familias que forman parte del proyecto

A. Louro
13/11/2025 19:14
A la izquierda, Carlos Carrión, presidente de la cooperativa
A la izquierda, Carlos Carrión, presidente de la cooperativa
Cedida

Paco & Lola se alzó ayer con el premio a la mejor bodega productora de vino blanco del mundo, otorgado por el prestigioso International Wine & Spirit Competition (IWSC), cerrando una temporada dorada de reconocimientos para la cooperativa meañesa, que este año se conoronó a su Pazxo 6 Lola Prime 2021 como mejor blanco de España en el premio Alimentos a los mejores vinos 2025, otorgado por el por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación del Gobierno de España.

Carlos Carrión, presidente de la cooperativa recogió en este caso el reconocimiento, uno de los más importantes a nivel internacional en el sector vitivinícola y que la bodega dedicó a todas los viticultores del proyecto: "Este premio es para todas las familias que forman parte de Paco & Lola, para nuestro equipo, y para todos los que brindan con el vino de los lunares". 

Te puede interesar

El alcalde anunció estos fondos en el marco de una línea municipal de ayudas

Moraña destina 16.000 euros a diez entidades locales para promover cultura y deporte
Fátima Pérez
La comparativa trasladada ayer por el edil del área económica

El teniente de alcalde de A Illa defiende que el agua “é máis barata que en Vilanova”
Beni Yáñez
Fachada del Concello de O Grove

Más de sesenta vecinos se interesan por formar parte de la comunidad energética meca
C. Hierro
El concejal de Xuventude, Álvaro Carou, con la técnica del departamento

El Concello de Vilagarcía rescinde el contrato con la empresa adjudicataria pero garantiza la continuidad de las ludotecas
Olalla Bouza