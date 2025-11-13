Paco & Lola se alza como mejor bodega productora de vino blanco del mundo en el certamen IWSC

A la izquierda, Carlos Carrión, presidente de la cooperativa Cedida

Paco & Lola se alzó ayer con el premio a la mejor bodega productora de vino blanco del mundo, otorgado por el prestigioso International Wine & Spirit Competition (IWSC), cerrando una temporada dorada de reconocimientos para la cooperativa meañesa, que este año se conoronó a su Pazxo 6 Lola Prime 2021 como mejor blanco de España en el premio Alimentos a los mejores vinos 2025, otorgado por el por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación del Gobierno de España.

Carlos Carrión, presidente de la cooperativa recogió en este caso el reconocimiento, uno de los más importantes a nivel internacional en el sector vitivinícola y que la bodega dedicó a todas los viticultores del proyecto: "Este premio es para todas las familias que forman parte de Paco & Lola, para nuestro equipo, y para todos los que brindan con el vino de los lunares".