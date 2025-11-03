Mi cuenta

Meaño

El BNG pide un sistema de admisión justo para actividades de mayores

Fátima Pérez
03/11/2025 07:30
El equipo nacionalista meañés
Cedida

El grupo municipal del BNG de Meaño exige al gobierno local que rectifique y modifique los criterios de admisión para las actividades de mayores, ya que los considera injustos.

El BNG insiste en que el criterio de admisión para asistir a estas actividades para mayores de 60 años se regula en el Concello por orden de llegada de las solicitudes y por lo tanto perjudica a aquellas personas que solo pueden realizar el trámite presencialmente. Aseguran que como la gestión se abre a las doce de la noche tienen ventaja todos los que se inscriben de forma telemática.

Los nacionalistas también solicitan que el gobierno local de los populares amplíe las horas en los contratos de los profesores que imparten estas formaciones para evitar que tantas mayores se queden sin plaza. 

