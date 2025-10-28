La Mancomunidade impulsa un área de recreo con una pérgola en el entorno del río Chanca, en Meaño

El Concello y la Mancomunidade presentaron el proyecto Gonzalo Salgado

El Concello de Meaño, a través de la Mancomunidade do Salnés, impulsa la construcción de un área de esparcimiento en el entorno del río Chanca y el pump truck de Dena. Se trata de un proyecto de 40.000 euros, que conllevará la instalación de una pérgola con vegetación y bancos, para la puesta en valor de esta zona. La previsión es que la estructura esté lista antes de navidades y se suma así a otra inversión realizada por la entidad supramunicipal de 60.000 euros en la zona, tras la ejecución del último tramo de la senda del río Chanca, que cuenta ya con itinerario desde su inicio hasta su desembocadura, siendo además agraciado con la Bandera Azul, según destacó el alcalde de Meaño, Carlos Viéitez.

Estos proyectos se enmarcan en la línea de proyectos financiados con fondos Next Generation de la Unión Europea, a través del Plan Nacional de Sostenibilidad Turística en Destinos Xacobeos 2021. En total, son 2,2 millones de euros en fondos, que la entidad ha destinado a diferentes actuaciones de puesta en valor de los recursos naturales, patrimoniales y de promoción turística en los nueve concellos de la comarca saliniense y que ya están ejecutados en su gran mayoría, según explicó el presidente de la Mancomunidade, David Castro.