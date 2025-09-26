Paco & Lola impulsa una muestra fotográfica sobre enoturismo en el Pazo de Lis, por su 20 aniversario

Trabajos de vendimia para Paco & Lola durante el año anteriorGonzalo Salgado

La cooperativa Paco & Lola inaugura el próximo viernes, 27 de septiembre, a las 19 horas, en el Pazo de Lis, una exposición fotográfica sobre el enoturismo, presentada por primera vez en la Casa de Galicia de Madrid y que se ubicará en el pazo meañés coincidiendo con el veinte aniversario de la bodega.

La muestra cuenta con la colaboración del Concello y recoge imágenes, realizadas por Óscar Vifer, recoge a personas socias de la cooperativa y recrean el recorrido que hace la uva en la bodega: desde su llegada tras la vendimia, pasando por los procesos de elaboración, hasta el momento de la cata. Su objetivo pasa por visibilizar y poner en valor el enoturismo como parte esencial de la identidad de la cooperativa meañesa. La muestra estará abierta al público.