Meaño

Paco & Lola impulsa una muestra fotográfica sobre enoturismo en el Pazo de Lis, por su 20 aniversario

Anxo Louro Lariño
26/09/2025 06:49
Trabajos de vendimia para Paco & Lola durante el año anterior
Trabajos de vendimia para Paco & Lola durante el año anteriorGonzalo Salgado

La cooperativa Paco & Lola inaugura el próximo viernes, 27 de septiembre, a las 19 horas, en el Pazo de Lis, una exposición fotográfica sobre el enoturismo, presentada por primera vez en la Casa de Galicia de Madrid y que se ubicará en el pazo meañés coincidiendo con el veinte aniversario de la bodega.

La muestra cuenta con la colaboración del Concello y recoge imágenes, realizadas por Óscar Vifer, recoge a personas socias de la cooperativa y recrean el recorrido que hace la uva en la bodega: desde su llegada tras la vendimia, pasando por los procesos de elaboración, hasta el momento de la cata. Su objetivo pasa por visibilizar y poner en valor el enoturismo como parte esencial de la identidad de la cooperativa meañesa. La muestra estará abierta al público.

Gonzalo Sánchez