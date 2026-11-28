Resultado previsto tras las obras en O Cantiño

El alcalde de A Illa, Luis Arosa, asegura que únicamente falta la forma de Portos de Galicia para que puedan iniciarse las gestiones para crear un parking subterráneo en O Cantiño.

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El edil reprocha las críticas emitidas por el PP del municipio y a través de sus redes sociales pregunta “ao concelleiro non adscrito” si quiere continuar frenando el avance de la localidad. De la misma manera, tacha de desprecio hacia todos los vecinos y vecinas de A Illa que llamara “conversa de taberna” a la propuesta de humanización de O Cantiño y a la creación de 350 plazas de aparcamiento. De la misma manera deja entrever que a este concejal “lle fastidia que se propoña o avance da Arousa”.

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El alcalde señala que Portos de Galicia dejó en esa zona “buratos, abandono e promesas” y que es ahora Zona Franca la que financiará y ejecutará esa obra sin que la primera administración “poña un euro”.

En este sentido, Arosa aclara que ya han mantenido una reunión y que todos ellos “saben perfectamente de que vai o proxecto”. Indica, además, que el convenio ya fue enviado el pasado miércoles y que para que este aparcamiento se convierta en un realidad en el futuro únicamente falta la firma de Portos en la documentación.