El alcalde de A Illa, Luis Arosa, en el encendido del año pasado Gonzalo Salgado

El Concello de A Illa tiene todo preparado para encender su Navidad el próximo martes, día 1 de diciembre. La cita, tal y como indicó el alcalde, Luis Arosa, en sus redes sociales, comenzará a las siete y media de la tarde y tendrá lugar en la Praza do Regueiro, punto en el que este año se ha instalado una gran bola navideña transitable.

Como ya sucedió el año anterior, se espera que el evento congregue a decenas de vecinos y vecinas de todas las edades en este punto del municipio para arrancar con ilusión estas jornadas festivas.

Arosa señala que el evento será una tarde para compartir en familia y que habrá reparto de “chuches” para los más pequeños.

A Illa extenderá su alumbrado navideño por todo el municipio con una gran bola en O Regueiro Más información

Tal y como señaló el pasado mes de octubre el alcalde, los elementos decorativos y luminosos este año se extenderán por todo el municipio, así ya están colocados en las zonas más céntricas pero, también en los barrios de O Cantiño, Abilleira, Aceñas, Franqueira, Rubas, Monte, Castriños, Laxes, O Charco, Pedraserrada, A Congostra do Rico, Bouzas o Ribeira do Chazo.

Toda la iluminación será de tecnología led de bajo consumo, como apuesta por una Navidad sostenible y respetuosa con el medio ambiente