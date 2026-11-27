El PP de A Illa tacha de “ocorrencia exprés” el auncio de un parking subterráneo en O Cantiño
El Partido Popular de A Illa ha acusado al alcalde, Luis Arosa, y al delegado de Zona Franco de Vigo, David Regades, de “rirse e mentirlle” a los vecinos por el anuncio de un parking subterráneo de 350 plazas en O Cantiño, en el transcurso de un mitin del PSOE, “que non pretenden construír, que non estivo nunca en ningunha folla de ruta e que é só unha ocorrencia exprés de última hora”.
Los populares, de hecho, tildaron de “rotunda falsidade” el anuncio, ya que Portos de Galicia “non ten coñecemento deste proxecto” que consistiría en un convenio a tres bandas, que incluiría al organismo autonómico.
“Semella que consideran tontos aos veciños da Illa e non se dan conta de que toda a xente de Arousa sabe perfectamente que este anuncio dun investimento millonario sacado da chisteira non ten absolutamente nada de realidade”, señaló el portavoz popular, Matías González Cañón.
Desde la formación consideran que, además de “facer un ridículo espantoso”, Arosa y Regades “xogan coas necesidades da veciñanza, posto que está claro que o centro urbano, especialmente durante o verán, precisa de máis prazas de aparcamento sen que, ata o momento e despois de 25 anos gobernando, o PSOE local fora incapaz de crealas no seo das súas competencias desde o goberno municipal para atender á demanda existente”.
“Isto non é un proxecto real, senón unha estratexia” a tres días de las elecciones generales, según concluyó el Partido Popular mediante un duro comunicado a la prensa.