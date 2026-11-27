El alcalde insular, Luis Arosa, durante un Pleno Mónica Ferreirós

A Illa celebró un Pleno extraordinario para aprobar una modificación de crédito de 220.000 euros, a cargo del remanente liquido de tesorería de 2025, para la segunda fase de la remodelación de las Casas dos Mestres del CEIP Torre-Illa y su entorno para usos complementarios educativos.

Así lo explicó el teniente de alcalde, el nacionalista Manuel Suárez, que indicó que estos fondos se destinarán, entre otras cuestiones, al remate de la planta baja, donde la comunidad educativa aguarda usar el comedor. Así pues, se renovarán pavimentos y revestimientos, con el alicatado y colocación de sanitarios, así como la demolición de interiores para reorganizar la planta superior del primer bloque y la reforma y acondicionamiento de las salas que se utilizarán para actividades con mayores y de la ANPA. Igualmente, se abordará el cierre norte y se arreglará la fachada y carpintería del segundo bloque de viviendas y el equipamiento de la cocina y del comedor escolar, que “oxalá que estivera listo o 8 de xaneiro”, destacó el edil de Obras, Manuel García Poza.

La propuesta fue aprobada por unanimidad. “Ninguén pon en dúbida que fai falta un comedor en condición”, señalaron los populares, que lamentaron que la obra “tiña que estar feita fai anos”. Así, el portavoz del PP, Miguel Paz, censuró que “as présas chegaron agora porque hai eleccións en maior, primeiro vós e despois os nenos”, criticó.

“As casas levan anos en mal estado”, criticó Paz, que señaló que representan “un perigo”. “Nós derribaríamos o bloque de casas e construiríamos un comedor con espazos para actividades”, así, indicó el popular, “eliminaríase o perigo e ganaríase patio para os rapaces”.

El concejal de obras, no obstante, explicó que la valoración de los técnicos municipales “foi que era mellor deixar as casas e non derruílas, porque era máis barato e así dábaselle uso”, señaló. Con todo, finalmente se aprobó, al igual que la adhesión al servicio mancomunado de saneamiento, con exclusión de la depuración de las aguas residuales del municipio.