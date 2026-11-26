Uno de los coloquios impulsados durante la jornada Gonzalo Salgado

La conselleira de Mar, Marta Villaverde, participó esta mañana en la inauguración del III Foro de Acuicultura y Buceo del Igafa, en A Illa, donde reclamó la unificación de los criterios que regulan el ejercicio del buceo profesional en el conjunto del Estado español, algo que, aseguró, serviría para dotar de mayor seguridad jurídica esta actividad y reforzar la protección de los trabajadores.

Un marco normativo común, según la responsable de Mar, permitiría superar las diferencias existentes entre territorios en lo relativo a los requisitos formativos y al reconocimiento de las titulaciones.

Villaverde abogó por impulsar una regulación “moderna e aliñada cos estándares europeos” que responda a las particularidades de una actividad que requiere una elevada cualificación técnica y estrictas condiciones de seguridad. Además, destacó las oportunidades laborales que ofrece esta profesión en ámbitos como las energías renovables o la ingeniería hidráulica.

La tercera edición de este foro reunió en el Instituto Galego de Formación en Acuicultura (Igafa) a estudiantes, docentes, expertos y representantes del sector de distintas comunidades autónomas, convirtiendo a A Illa en epicentro del sector en la jornada de hoy.