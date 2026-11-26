El alcalde, en una imagen de archivo Gonzalo Salgado

El PSOE anunció en un mitin en A Illa un proyecto para la construcción de un aparcamiento soterrado en O Cantiño con capacidad para 350 vehículos. El secretario general provincial del PSOE, David Regades y el alcalde socialista, Luis Arosa, así lo anunciaron durante el encuentro, en el que avanzaron que llevan meses trabajando para articular un convenio de colaboración a tres bandas entre Zona Franca, Concello y Portos de Galicia. Así, Zona Franca financiaría las obras a cambio de una concesión de explotación de las plazas de estacionamiento previstos y Portos tendría que ceder y autorizar el uso de los terrenos.

Arosa agradeció en el mitin el compromiso de Zona Franca con la que, subrayó, “vai ser a obra más importante da Illa, e vai supoñer unha transformación radical nun concello que avanza a pasos axigantados na mellora dos seus servizos públicos”.

En la cita, en la que también participó la candidata al Senado Carmela Silva, Arosa subrayó también la inversión del Gobierno en A Illa, con la ejecución de la estación depuradora de aguas residuales, que supuso unha inversión de 8,5 millones de euros y que ya está en fase de pruebas.