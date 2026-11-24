El alcalde, Luis Arosa, dialoga con un agente del Cuerpo Gonzalo Salgado

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) desestimó un recurso de suplicación interpuesto por el Concello de A Illa, que había sido condenada al pago de 8.000 euros al exjefe de la Policía local por incumplimientos en materia de prevención de riesgos. Además, el último fallo impone al Concello el pago de 750 euros en costes judiciales.

Los hechos se remontan a verano del año 2022, cuando el funcionario solicitó la activación de un protocolo municipal de actuación frente a una supuesta situación de acoso laboral por el entonces concejal de Tráfico, hoy regidor, Luis Arosa. Ante ello, el Concello emprendió reuniones para tratar la situación, pero el Tribunal considera que no se adoptaron “medidas eficaces de protección, y que ante su insuficiencia suponen un incumplimiento en materia de prevención de riesgos psicosociales” al no disponer, ni por tanto poner en marcha, un protocolo antiacoso.

De hecho, el fallo del Tribunal señala que las reuniones no solo no sirvieron para resolver la problemática, generando con ello “problemas a la salud” del denunciante, que inició un proceso de incapacidad “con la que existe una clara conexión temporal, ya que esta se inicia en septiembre de 2022”. Con ello, descarta así las alegaciones del Concello, que defendió que sí se realizaron “actividades con finalidad de solventar lo que estimaban” como un “conflicto personal” y que “no hay daño, por cuanto la contingencia determinante de la incapacidad temporal es “común”, y no se acredita el nexo de causalidad, lo que conlleva por otro lado la inexistencia de daños indemnizable”, argumentaban.

El fallo del TSXG da así por probada la sentencia previa del juzgado de lo social número 3 de Pontevedra que daba la razón al denunciante solo parcialmente, ya que este solicitaba una compensación de 30.000 euros, pero, en cualquier caso, supuso una condena contra el Ayuntamiento. Así, esta reprochaba que la entidad local demandada debió haber realizado “una actuación activa dirigida, al menos, a investigar esa denuncia”, “sorprendiendo en primer lugar que, en ese año, no tuviera ni siquiera un protocolo de actuación para situaciones de este tipo, lo que ya en un dato importantísimo a tener en cuenta cuando este tipo de mecanismos preventivos era ya frecuente”.

Esta última sentencia, sin embargo, tampoco es firme, ya que cabe interponer un recurso de casación ante la misma sala del TSXG.