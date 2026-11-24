El líder de la oposición, Matías Cañón, durante una intervención plenaria Mónica Ferreirós

El Concello de A Illa anunciaba en el pasado mes de octubre la puesta en marcha de las obras de construcción de un muro, en madera, para frenar la erosión del mar en O Cabodeiro. Una obra que cuenta con una ayuda de 58.000 euros de la Consellería de Medio Ambiente y que podría estar en riesgo, según el PP. Así lo señaló el portavoz popular, Matías González Cañón, que advirtió del retraso de las actuaciones, que tendrían que estar rematadas y justificadas antes del lunes 30 de noviembre.

“Esto non marcha e non é o que eles presentaron á Xunta”, lamentó Cañón, que calificó de “mala” la gestión del gobierno local y de “despropósito” la ejecución de las obras para proteger el pinar de O Furado. Así, ante el temor de no poder cumplir con los plazos establecidos y quedar la ayuda en el aire, los populares avanzaron que presentarán una pregunta por registro para instar al ejecutivo a que “acelere” la actuación para “poder cumplir cos prazos”.

El proyecto, según se adelantó en prensa, consiste en la instalación de pilotes de madera de entre 25 y 30 centímetros de diámetro, que se prevé que actúen como pantalla protectora frente al avance del agua salada, frenando así la erosión del mar en este entorno natural en la zona de O Cabodeiro.