Operan a Matthew Wright en Ciudad del Cabo durante su vuelta al mundo desde A Illa

Matthew Wright momentos antes de la salida Gonzalo Salgado

El 30 de agosto el médico australiano Matthew Wright partía del puerto de O Xufre, en A Illa, a bordo de su velero ‘O Agitator’ para dar la vuelta al mundo solo y sin escalas. Tras más de dos meses en el mar, a principios de noviembre Matthew se vio obligado a interrumpir su vuelta por una infección en el brazo. Ahora sus familiares comunican que tras llegar a Ciudad del Cabo, en Sudáfrica, tuvo que ser operado por esta misma dolencia en el brazo derecho.

Explican que Matthew continuó su marcha con la ayuda de antibióticos, pero como el dolor no remitía y la herida estaba infectada y podía ir a peor el pasado lunes entró en quirófano. “Él nos habla de una parada forzada y nosotros entendemos que su intención es recuperarse cuanto antes y continuar su aventura”, escribían sus familiares en las redes sociales del aventurero.

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La previsión inicial, cuando partió de A Illa de Arousa, era pasar unos 240 días en alta mar, en torno a ocho meses, y por tanto finalizar de cara a la primavera del 2027, pero este inesperado traspié lo obliga ahora a alterar sus planes para priorizar su estado de salud.

De continuar, Wright y su Agitator deberían dirigirse en los próximos días hacia Australia, navegando por el sur. La ruta continuaría hasta Argentina para una vez allí poner rumbo norte hacia la Ría de Arousa. Pero para esto habrá que esperar primero a saber si Matthew puede continuar sin problemas en los próximos días tras una operación que no entraba en sus planes.