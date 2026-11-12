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A Illa

La Xunta premia un proyecto audiovisual de A Illa que explora el insomnio

A. Louro
12/11/2026 21:29
La Consellería de Cultura anunció los premiados
La Consellería de Cultura anunció los premiados
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La Xunta de Galicia otorgó los premios de la modalidad de videocreación del ‘Xuventude Crea 2026’, con un premiado arousano. Se trata del isleño Mario Fernández, que se alzó con el tercer premio por ‘Baixo as pálpebras’, una exploración del insomnio, a través del lenguaje audiovisual.

La modalidad creación de videojuegos es una de las 15 especialidades que componen la convocatoria del ‘Xuventude Crea 2026’, que sigue consolidando su interés entre la juventud gallega con cerca de medio millar de personas inscritas este año y que celebrará la gala cuando rematen todas las finales de las diferentes categorías.

La iniciativa llega este año a su décimo séptima edición siendo un programa consolidado y con prestigio en el campo cultural y artístico gallego, en el que ya participaron cerca de 6.000 jóvenes, con 4.000 obras y proyectos creativos y en el que se repartieron cerca de 700 premios por un importe total superior al millón de euros y 89 menciones de honra.

Así, en la modalidad de videocreación, la máxima distinción recayó en el proyecto ‘A pel do río’, de Alba Amoedo (A Lama), relegando al segundo puesto a ‘Faro’, una aproximación poética-documental de la peregrinación al Monte Faro.

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