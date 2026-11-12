A Illa adjudica por 121.000 euros las obras de asfaltado en las calles Viña Tinta y Aransa

El alcalde insular, Luis Arosa, durante una sesión plenaria Gonzalo Salgado

El Concello de A Illa informó ayer de la adjudicación de las obras de asfaltado de las calles Viña Tinta y Aransa por 121.694 euros, a favor de la Construcciones, Obras y Viales, SA (Covsa). Dos inervenciones que permitirán renovar el firme de las dos vías, “mellorando as condicións de circulación, a seguridade viaria e a comidade tanto para os residentes como para o resto de usuarios”.

En concreto, la Rúa Viña Tinta cuenta con una inversión de 55.781 euros, mientras que los trabajos previstos en el núcleo de Aransa ascienden a 65.913 euros. Dos obras que “son unha mostra do traballo que estamos a desenvolver para modernizar A Illa de Arousa, mellorar os seus espazos públicos e seguir avanzando cunha xestión baseada nos feitos e nos investimentos”, destacó el alcalde isleño, Luis Arosa.

Así, en Viña Tinta se prevé actuar sobre una longitud de 814,80 metros. Las obras incluirán la limpieza de márgenes y cunetas, la aplicación de una nueva capa de rodadura de mezcla asfáltica en caliente de cinco centímetros de espesor y la renovación integral de la señalización horizontal.

En cuanto a Aransa, se mejorará el pavimento existente mediante el fresado de la capa superficial y la posterior reposición del aglomerado asfáltico, con el objetivo de mejorar la seguridad vial en la zona.

“Seguimos cumprindo cos compromisos adquiridos coa veciñanza, impulsando investimentos que melloran as infraestruturas municipais e repercuten directamente na calidade de vida dos nosos veciños”, sentenció Arosa.