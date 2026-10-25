A Illa tiene la carretera con mayor densidad de tráfico de la red provincial en Arousa, con 6.507 coches al día

Un vehículo en un tramo de la Avenida da Ponte Gonzalo Salgado

El presidente de la Diputación de Pontevedra, Luis López, dio cuenta de la memoria anual de aforos de la red provincial de carreteras, cuyo tráfico aumentó un 3% en 2025, con respecto al año anterior, hasta alcanzar una media de 1.027 vehículos diarios por vía, de los que unos 35 son pesados, lo que aumenta su mantenimiento.

El estudio analiza la intensidad media diaria del tráfico, su distribución horaria y las velocidades de circulación en 98 tramos de carreteras provinciales repartidos por los municipios de la provincia. Así, en la zona de Arousa, la EP-9801 Ponte-As Laxes, en A Illa, es el vial con mayor densidad de tráfico, con 6.507 movimientos diarios. Una carretera que supone además uno de los principales accesos al municipio, ya se encuentra en la Avenida da Ponte.

Cabe señalar que la red viaria provincial supera los 1.600 kilómetros de longitud, pero más de la mitad de las vías —con una función principalmente vecinal y de conexión entre núcleos de población— registra una intensidad inferior a los mil vehículos diarios, si bien existen tramos que soportan una elevada circulación, como algunas carreteras Arousanas. La que más movimientos registra a nivel provincial, sin embargo, es la EP-2605, entre el Hospital Meixoeiro y su conexión con esta vía provincial, en Vigo, que registra 9.356 vehículos diarios.

También en la ciudad olívica, el tramo de la EP-2001 comprendido entre la carretera Clara Campoamor y A Garrida contabiliza 8.559 desplazamientos al día, mientras que el recorrido entre O Calvario y la A-55 alcanza los 7.819 vehículos diarios, según dio cuenta Luis López en su rueda de prensa, tras la junta de gobierno semanal.