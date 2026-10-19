A Illa licita por más de 120.000 euros la mejora y asfaltado de las calles Viña Tinta y Aransa

El alcalde, Luis Arosa, en un Pleno Monica Ferreiros

El Concello de A Illa mejorará las calles Viña Tinta y Aransa a través de dos actuaciones. En cuanta a la primera, se prevé actuar sobre una longitud de 814,80 metros. Las obras incluirán la limpieza de márgenes y cunetas, la aplicación de una nueva capa de rodadura de mezcla asfáltica en caliente de cinco centímetros de espesor y la renovación integral de la señalización horizontal.

El proyecto cuenta con un presupuesto de 55.781 euros, financiados a través del Plan Camiña Rural 2026-2027 de la Xunta, y un plazo de ejecución de un mes. El contrato está ya en licitación y las empresas interesadas tienen de plazo para presentar sus propuestas económicas hasta el próximo día 4 de noviembre.

En cuanto a la Rúa Aransa, presenta actualmente un deterioro progresivo de su firme por su uso continuado y los efectos de las inclemencias meteorológicas a lo largo de los años, según incluyen los propios pliegos del contrato, como fisuras, grietas, desgaste superficial y pérdida de adherencia. Así, se mejorará el pavimento existente mediante el fresado de la capa superficial y la posterior reposición del aglomerado asfáltico, con el objetivo de mejorar la seguridad vial en la zona.

En total, la obra asciende a una inversión de 65.913 euros, que el Concello financia a través del Plan +Provincia de la Diputación de Pontevedra. El plazo de ejecución es, igualmente, de un mes y las empresas tienen también hasta el cuatro de noviembre para presentar sus ofertas a través de la plataforma electrónica Silex de contratación de la Xunta de Galicia.