La tradición marinera de A Illa llega al plato en O Regueiro

El cocinero Miguel Mosteiro dirigió el showcooking Cedida

La tradición marinera de A Illa de Arousa llegó al plato en la Praza do Regueiro, donde el cocinero Miguel Mosteiro protagonizó el primer showcooking de 'Saberes con Sabor', con dos elaboraciones con producto local: “sardina soasada sobre pan de maíz con mantequilla de algas” y un “taco de navaja con salsa de tomatillo verde”.

La actividad colgó el cartel de completo. Los treinta participantes inscritos y numerosos curiosos se acercaron a la plaza para ver cocinar a Mosteiro, quien explicó el paso a paso de cada plato y respondió a todas las preguntas del público. Aunque la degustación estaba prevista inicialmente solo para las personas con plaza reservada, la organización quiso invitar también a los espectadores espontáneos a probar las elaboraciones.

Durante el showcooking, Mosteiro habló del proyecto 'Saberes con Sabor', una iniciativa que busca recuperar la memoria de los oficios tradicionales a lo largo de la Ruta do Mar de Arousa e Río Ulla y que está enmarcada en el programa O Teu Xacobeo, de la Xunta de Galicia.