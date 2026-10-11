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Diario de Arousa

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A Illa

La tradición marinera de A Illa llega al plato en O Regueiro

El proyecto 'Saberes con Sabor' organizó ayer su primer showcooking

Redacción A Illa
11/10/2026 20:46
El cocinero Miguel Mosteiro dirigió el showcooking
El cocinero Miguel Mosteiro dirigió el showcooking
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La tradición marinera de A Illa de Arousa llegó al plato en la Praza do Regueiro, donde el cocinero Miguel Mosteiro protagonizó el primer showcooking de 'Saberes con Sabor', con dos elaboraciones con producto local: “sardina soasada sobre pan de maíz con mantequilla de algas” y un “taco de navaja con salsa de tomatillo verde”.

La actividad colgó el cartel de completo. Los treinta participantes inscritos y numerosos curiosos se acercaron a la plaza para ver cocinar a Mosteiro, quien explicó el paso a paso de cada plato y respondió a todas las preguntas del público. Aunque la degustación estaba prevista inicialmente solo para las personas con plaza reservada, la organización quiso invitar también a los espectadores espontáneos a probar las elaboraciones.

Durante el showcooking, Mosteiro habló del proyecto 'Saberes con Sabor', una iniciativa que busca recuperar la memoria de los oficios tradicionales a lo largo de la Ruta do Mar de Arousa e Río Ulla y que está enmarcada en el programa O Teu Xacobeo, de la Xunta de Galicia.

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