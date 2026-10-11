Arosa advierte de que la propuesta de Durán y Cañón sentaría un precedente “perigoso” para los pequeños concellos

El alcalde insular, Luis Arosa, durante un Pleno Mónica Ferreirós

El bipartito de A Illa salió al paso de las declaraciones del portavoz popular, Matías González Cañón, respaldando la propuesta de Gonzalo Durán de cargar a la Mancomunidade do Salnés las inversiones municipales en materia de saneamiento, anunciando una moción en el próximo Pleno del órgano comarcal para repartir los 220.000 euros que cuesta al Concello insular las inminentes obras de las redes separativos en el municipio.

El PP de A Illa respalda a Durán y reclamará en la Mancomunidade los 220.000 euros que le cuesta al Concello el saneamiento insular Más información

En este sentido, el alcalde, Luis Arosa, advirtió del riesgo que puede suponer esta práctica, que sentaría un “precedente perigoso” para los concellos pequeños: “Se a Mancomunidade fose a encargada de pagar a parte municipal de cada obra, ¿agora os veciños da Illa imos ter que pagarlle as tuberías e o saneamento a toda a comarca?”, se preguntó el regidor, que teme que este criterio cree un “agravio comparativo” en el que los concellos pequeños terminarían financiando las “grandes infraestruturas” de los municipios más poblados y con más recursos, lo que afectaría a su economía.

En cualquier caso, Arosa entiende que las propuestas de Durán y Cañón demuestran “un descoñecemento absoluto do funcionamento da administración pública”. Así, para el regidor, asumir que el saneamiento es una competencia de la Mancomunidade rompería “o principio básico de responsabilidade local”: “É unha competencia e unha responsabilidade directa de cada concello. Pretender que a Mancomunidade se faga cargo das facturas locais é un absurdo financeiro que só prexudicaría aos municipios con menor poboación e orzamento”, conluyó.

De hecho, Arosa acusó al representante popular de actuar como “voceiro do alcalde de Vilanova” antes de como defensor de A Illa, algo que también señaló el teniente de alcalde, el nacionalista Manuel Suárez. “Se prefiren bailarlle a auga e facerlle o xogo ao rexedor de Vilanova, o máis lóxico é que nas vindeiras eleccións se presenten directamente nas listas dese municipio, porque alí seguro que lles fan un oco”, le reprochó Arosa. “A Illa precisa xente capacitada que defenda a nosa terra e os nosos recursos. Non incompetentes que propoñen disparates para arruinar as contas municipais e pagarlle as obras aos concellos veciños”, sentenció.

Inversiones en saneamiento

Ante ello, desde el bipartito sacaron pecho por su “xestión” para “acadar investimentos históricos no municipio” en materia de saneamiento. Entre ellos, Arosa destaca los 1,1 millones —con una financiación del 80% por parte de Augas de Galicia— para la separación de redes residuales, recientemente adjudicado. A lo que hay que sumar el proyecto de la nueva EDAR en Niño do Corvo, valorado en unos 8,5 millones.