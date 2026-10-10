El PP de A Illa respalda a Durán y reclamará en la Mancomunidade los 220.000 euros que le cuesta al Concello el saneamiento insular

El líder opositor, Matías González Cañón Mónica Ferreirós

El Partido Popular de A Illa defendió que los estatutos de la Mancomunidade do Salnés “deixan ben claro” que las redes de saneamiento y los servicios de depuración “son fins desta entidade, á que le correponde a xestión para a execución ou futura ampliación das obras” en esta materia y también la prestación de sus servicios de mantenimiento cuando sean solicitados por los concellos, según los populares.

Por ello, la formación respaldó los reclamos realizados por el alcalde Vilanovés, Gonzalo Durán, para la financiación del colector litoral con Cambados y exigió al regidor isleño, Luis Aroa, a que haga lo propio y pida al ente comarcal el 20% que tiene que poner el Concello en la obra de saneamiento que impulsa la Xunta en el municipio insular por 1,1 millones de euros y que se ha adjudicado recientemente por Augas de Galicia.

Moción en el Pleno

Así pues, los populares acusaron a Arosa de “absoluta incompetencia” en esta materia e ironizó con que el alcalde “está insistindo moito estes días con que o saneamento é competencia municipal, loxicamente polo seu total descoñecemento dos estatutos comarcais, pero non dixo nin pío desta suposta exclusiva responsabilidade do Concello cando a Xunta lle concedeu case un millón de euros para estas obras”.

Ante esta situación, el PP presentará una moción para que el Concello de A Illa reclame a la Mancomunidade el cofinanciamiento de los 220.000 euros que corresponderían al Ayuntamiento en las obras de separación de las redes residuales que proyecta la Xunta. “Non pode ser que o Concello teña que poñer cartos que non nos toca”, resumió Cañón, que recriminó a Arosa su postura en el órgano.