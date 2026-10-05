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A Illa

Augas de Galicia adjudica la red separativa y mejora de saneamiento de A Illa por 1,1 millones

A. Louro
05/10/2026 20:38
Firma del convenio entre Medio Ambiente y Concello
Firma del convenio entre Medio Ambiente y el Concello
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La mejora de las redes de saneamiento de A Illa, con separativa de las conducciones de pluviales, ya tiene propuesta de adjudicación. Cuatro empresas concurrieron al millonario proyecto, pero la mesa falló en favor de la firma Proyecon Galicia SA, que presentó una oferta de 1.096.120 euros, IVA incluido.

La red actual registra importantes entradas de aguas de infiltración, tanto de mar como de pluviales, observándose valores elevados de caudal en horarios de bajo consumo, según los pliegos del contrato. Así, estas entradas de aguas blancas en la red de saneamiento causan una seria problemática para su funcionamiento, provocando alivios al medio. Además, la entrada de agua salada afecta al proceso y capacidad de la EDAR. También existen varias estaciones de bombeo en mal estado de conservación, encontrándose tres bombas no operativos (en Porto de Xufre, Rubia y en la zona del Concello).

Así pues, la actuación proyecta la dotación de colectores de aguas residuales y pluviales para que la red pase a ser separativa y reducir la entrada de aguas blancas al sistema, así como la mejora de los bombeos principales: en Cabodeiro se sustituirán las bombas y válvulas y se instalará un nuevo cuadro eléctrico, sistema de control y comunicaciones y una sonda de nivel hidrostática; mientras en la Praza do Regueiro se hará lo propio con las válvulas, cuadro eléctrico y sonda y se añadirá un sistema de detección y medición de alivios. Por último, la actuación incluye también la reposición de todos los pavimentos y firmes que se vean afectados por las obras, que se prolongarán durante cinco meses, según los plazos iniciales que incluye la oferta presentada por la empresa.

En cuanto a la financiación, un 80% corresponderá a Augas de Galicia, mientras que lo restante lo asumirá el Concello de A Illa.

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