O Concello reparte no Igafa trípticos con información de interese sobre a vila
Unha iniciativa que busca facilitar que coñezan mellor o municipio no que estudan e desenvolven parte da súa vida cotiá
A Concellaría de Educación e Igualdade da Illa de Arousa distribúe no Instituto Galego de Formación En Acuicultura (Igafa) un tríptico informativo dirixido ao alumnado e profesorado do centro, co obxectivo de facilitar que coñezan mellor o municipio no que estudan e desenvolven parte da súa vida cotiá.
O material recolle información de interese sobre servizos, transporte, espazos naturais, rutas, biblioteca, mocidade, festas, asociacións e clubs deportivos, así como diferentes datos de contacto.
Desde a Concellaría de Educación e Igualdade destacan que a iniciativa pretende facilitar a integración do alumnado e profesorado e animalos a descubrir e participar na vida social, cultural e deportiva da Illa, facendo do municipio algo máis que o lugar no que acoden diariamente a estudar ou traballar.