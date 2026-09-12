Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Illa

O Concello reparte no Igafa  trípticos con información de interese sobre a vila

Unha iniciativa que busca facilitar que coñezan mellor o municipio no que estudan e  desenvolven parte da súa vida cotiá

Redacción Arousa
12/09/2026 12:37
Tríptico informativo sobre A Illa
Tríptico informativo sobre A Illa
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50
beowner620

A Concellaría de Educación e Igualdade da Illa de Arousa distribúe no Instituto Galego de Formación En Acuicultura (Igafa) un tríptico informativo dirixido ao alumnado e profesorado do centro, co obxectivo de facilitar que coñezan mellor o municipio no que estudan e desenvolven parte da súa vida cotiá.

O material recolle información de interese sobre servizos, transporte, espazos naturais, rutas, biblioteca, mocidade, festas, asociacións e clubs deportivos, así como diferentes datos de contacto.

Desde a Concellaría de Educación e Igualdade destacan que a iniciativa pretende facilitar a integración do alumnado e profesorado e animalos a descubrir e participar na vida social, cultural e deportiva da Illa, facendo do municipio algo máis que o lugar no que acoden diariamente a estudar ou traballar.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620