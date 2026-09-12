La almeja rubia y el alga de A Illa protagonizan la cuarta edición de ‘O Mar en Tapas’

Esta ruta gastronómica permite promocionar productos locales Aitana Vidal

La cuarta edición de ‘O Mar en Tapas’, la ruta gastronómica para promocionar los productos comercializados por la OPP20 en A Illa, arrancó hoy su primera jornada con diez establecimiento participantes y dos productos estrella: la almeja rubia y las algas isleñas.

Locales participantes

La ruta permite durante todo este fin de semana consumir tapas gratuitas en el horario que establezca cada local participante. En esta cuarta edición los establecimientos en los que se podrán catar elaboraciones serán: el Ribeirán Café Bar; Restaurante Vinoteca Aldea; Restaurante-Bar López; Restaurante A Meca; Café Bar Saratoga; Restaurante Enno’s; A Boa Vida gastrobar; Restaurante Brasería Salga; y Restaurante Churrasco Con do Sol.

Para llevar a cabo esta cuarta edición, la OPP20 repartió un total de 300 kilos de almeja rubia entre los diez locales participantes, 30 kilos por local, destinados a la elaboración de las tapas gratuitas con la consumición. Esta cantidad permitirá servir cerca de 4.000 tapas en este fin de semana gastronómico.

La inauguración de la ruta de tapas la presidieron el alcalde de A Illa, Luis Arosa, como un miembro de la administración de la OPP20, Juan José Rial, y el director xeral de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnolóxica, Isaac Rosón. Allí, se recordó que esta iniciativa sirve también para acercar estos productos al público de una forma diferente y enseñar sus posibilidades en la cocina.

Votación y sorteo

‘O Mar en Tapas’ finalizará mañana y el público tendrá hasta el último momento para puntuar cada tapa del 1 al 5. Además, entre las personas participantes se sorteará un lote de marisco de A Illa.