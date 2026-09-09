El PP critica que A Illa se sitúa como el municipio con más presión sancionadora del país

Un dos accesos señalizados a la zona residencial Mónica Ferreirós

Un total de 9.332 multas de tráfico por un importe de 1.865.180 euros en seis meses de 2025, con motivo de la controvertida zona residencial. Esta es la cifra que el Partido Popular puso sobre la mesa en el Pleno de la pasada semana y que convertiría al municipio en líder en cuanto a presión sancionadora en el país. Así, según las últimas informaciones hechas públicas, la presión fiscal de multas por habitante en las capitales de las provincias españolas la lideraría Palma de Mallorca con 120 euros por habitante, seguida por Bilbao con 103,7 y de Madrid con 95,7 euros. Muy lejos de ellas se situaría A Illa en 2025, que alcanzaría los 379 euros por habitante, según criticaron ayer en sus redes sociales desde el PP.

Esta cantidad no estaría determinada, ya que algunas sanciones pueden anularse al ser recurridas y otras podrían variar su importe por pronto pago, pero con los datos actuales sobre la mesa, los populares critican que esta cifra, alcanzada en solo seis meses del 2025, implicaría que la presión sancionadora de un municipio de menos de 5.000 habitantes como es A Illa superara el de las ciudades con más radares y multas de España, como puede ser en caso de Madrid o de Palma de Mallorca.

Cabe recordar que el Concello implantó el pasado año la zona residencial con la restricción al tráfico para visitantes en los accesos de la Avenida Castelao, la Rúa Ribeiro do Chazo, Camiño de Abilleira y Rúa Torre, afectando a unas 45 calles y contando con la oposición del PP. Las multas son de 200 euros para los accesos no autorizados a esta zona, aunque pronto pago se quedan en la mitad.