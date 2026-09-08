A Illa vivirá su segunda Semana do Cine con propuestas invernacionales y un "festivaliño" infantil

El programa se presentó en el auditorio Mónica Ferreirós

El Cineclube Entrecortiñas de A Illa lanza a partir del domingo la segunda edición de la Semana do Cine na Arousa, que contará con una importante programación de proyecciones en el Auditorio de carácter gratuito. Un cartel que llega tras el “éxito” conseguido en la pasada edición tanto de público como de la calidad de las propuestas, sumando este año al programa el “Festivaliño” de Mr Misto; un pequeño festival itinerante pensado para que los más pequeños disfruten de cortos pensados para ellos. Será el domingo, de 11:30 a 14:3’ horas, frente al Concello.

En cuanto a la propuesta de proyecciones, arrancará también el domingo, a las 18 horas, con la película ‘Ponyo’, de Hayao Miyazaki, pensada para el público infantil.

El jueves 17 será el turno de ‘Un Poeta’, de Simón Mesa, a las nueve de la noche; dando paso el viernes 18 con ‘Como facerse millonario antes de que morra a avoa’, de Pat Bonnitipat, también a las nueve.

Las últimas dos citas serán el sábado 19 con ‘Tres Adeuses’, de Isabel Coixet —con dos pases, uno en italiano a las 20 horas y otro en castellano a las 22:30 horas— y el domingo 20 con ‘Pioneiras. Só querían xogar’, de Marta Díaz de Lope Díaz, a las 21 horas. La entrada será gratuita, con preferencia para socios.