El Auditorio de A Illa recibe la comedia ‘Aquí as fabas, a caldeiradas!’ de Abázcaro Teatro

El auditorio de A Illa, instantes antes de una actividad Cedida

El Auditorio de A Illa acoge este sábado, a partir de las ocho y media, la representación de ‘Aquí as fabas, a caldeiradas!’, una comedia de creación propia de Abázcaro Teatro, escrita y dirigida por Fernando F. García. La obra, que llega a A Illa en su décimo tercera representación, presenta una divertida historia familiar protagonizada por Mariña, una joven que está muy nerviosa ante la llegada a su casa de su novio y de la familia de él, con la intención de formalizar la relación amorosa entre ambos. El problema radica en que Mariña teme que el comportamiento de su familia pueda dar una mala imagen.

La obra, de 65 minutos, cuenta con doce personajes y apuesta por el humor y por una puesta en escena dinámica. Abázcaro es una asociación nacida en 2024 en Vilagarcía con el propósito de difundir sus actividades por toda Galicia, teniendo el teatro como eje principal. “É importante seguir achegando teatro e cultura á veciñanza, especialmente propostas de creación propia como esta”, subrayó el edil de Cultura, Manuel Otero.