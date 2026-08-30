Matthew Wright emprende desde A Illa ocho meses de vuelta al mundo, él solo y sin escalas

Matthew Wright momentos antes de la salida Gonzalo Salgado

A Illa acompañó hoy al médico australiano Matthew Wright en el inicio de su extraordinaria aventura: la vuelta al mundo a bordo del velero ‘O Agitador’, él solo y sin escalas, sin más compañía que una cámara a través de la que contará su historia, durante, espera, 240 días. A sus 56 años, Wright hace apenas un lustro que llegó a A Illa con su barco, cuando descubrió el municipio y ya le comenzó a rondar la idea de emprender un viaje que ayer tuvo como punto de partida, precisamente, el puerto de O Xufre.

Un total de 21 salvas de cañón, el máximo honor en la tradición naval, anunciaron el comienzo de este periplo, para el que el australiano estuvo acompañado por numerosas embarcaciones que lo quisieron respaldar para este inmenso reto. Un periplo en el que prevé recorrer unos 50.000 kilómetros en, aproximadamente, ocho meses, muchos de ellos por los mares más peligrosos del planeta, sin ningún tipo de ayuda y en un velero de apenas once metros de eslora.

Un recorrido que lo llevará a pasar por zonas como Canarias y Cabo Verde, para bajar al Cabo de Nueva Esperanza, al sur de África, conocer los “cuarenta rugientes” en la zona meridional de Australia y Nueva Zelanda o a cruzar el Océano Pacífico hasta llegar al Cabo de Hornos, entre la Antártida y Sudamérica —la etapa más peligrosa del periplo, con vientos y olas muy fuertes, así como tormentas y temperaturas muy bajas— para de nuevo llegar hasta A Illa.

Ya en 2022 Wright se inscribió en la Golden Globe Race, una regata en solitario, sin escalas y sin asistencia que sigue la misma ruta —aunque con salida desde Francia— que ahora emprenderá. En aquel entonces problemas de salud le impidieron participar, pero este año el australiano se decidió por emprender su aventura por su propia cuenta, escogiendo a A Illa como el inicio y fin del periplo.

En regatas como la Golden Globe Race son menos del 30% los participantes que consiguen concluir el reto, habitualmente por averías técnicas, aunque en el caso de Wright reconocía la preparación que hay detrás de esta aventura, nada menos que cinco años y, ahora, por fin, “ha llegado el momento de comprobar si soy capaz de hacerlo”, indicaba el propio Wright en la presentación de esta aventura. Un reto que será doble, tal y como el mismo reconocía: por un lado el recorrido que hará en su embarcación y, por el otro, su propio periplo, tanto con respecto a la soledad como al cansancio acumulado durante los meses del viaje.

Preparativos previos

En cuanto a su medio de transporte, ‘O Agitator’ es un Rustler 36, uno de los veleros británicos clásicos más prestigiosos para cruceros oceánicos, de apenas once metros de eslora. Un tipo de embarcación que ha demostrado su enorme fiabilidad en condiciones extremas y excelente capacidad para largos viajes, algo imprescindible en este caso.

La embarcación se preparó a conciencia también en A Illa para el reto: se construyó un mamparo estanco en proa para evitar el hundimiento si choca con un objeto, así como cuenta con cinturones de seguridad en las leteras para garantizar la seguridad del navegante en caso de mal tiempo. Asimismo, también se mejoró la accesibilidad a la parte sumergible del barco si fuese necesario en caso de avería y se protegieron los componentes electrónicos.

Pero, la preparación del velero no ha sido la única en tenerse en cuenta. Uno de los factores principales son los víveres: desde saber cuánta comida es necesaria hasta qué es lo mejor. En este caso, además de agua y comida deshidratada, también llevará conservas y otro tipo de comidas en lata para resistir el viaje.

Cobertura mediática

El viaje de ‘O Agitador’ tendrá un seguimiento en tiempo real a través del sistema de posicionamiento que lleva instalado el barco y de los vídeos que pueda enviar el aventurero cuando las condiciones meteorológicas se lo permitan. Estos datos estarán accesibles a través de la página web www.agitador.gal.

Además, se han creado perfiles específicos para el barco tanto en Facebook (Barco Agitador) como en Instagram (@barcoagitador­) donde se publicarán diferentes noticias sobre el progreso de la aventura y la cobertura mediática.

Al final del trayecto, y tras dar la vuelta al mundo, se producirá un documental en el que se incluirán las imágenes grabadas por el propio Mathew a través de una cámara fija, una subjetiva (en el pecho o en la cabeza) una subacuática y una colocada en un dron.

Un evento que sirve también como promoción turística de A Illa (Concello y A Dorna lo patrocinan), ya que el nombre del municipio recorrerá el mundo a través de la aventura de Matthew Wright.