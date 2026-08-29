A Illa despedirá a Matthew Wright con 21 cañonazos para emprender su vuelta al mundo

El aventurero australiano, Matthew Wright, en el barco con el que dará la vuelta al mundo desde A Illa Aitana Vidal

El médico australiano Matthew Wright iniciará mañana a mediodía su vuelta al mundo en solitario a bordo del ‘Agitator’ desde A Illa, que lo despedirá con 21 cañonazos, el máximo honor en la tradición naval. Se espera que un buen número de barcos acudan a acompañarle en O Xufre, desde donde emprenderá una navegación que le llevará unos ocho meses y alrededor de 50.000 kilómetros, muchos de ellos por los mares más peligrosos del planeta, sin ningún tipo de ayuda y en un velero de apenas once metros de eslora.

La travesía se podrá seguir en tiempo real en línea, ya que el velero ‘Agitator’ está equipado con un sistema de posicionamiento que transmite datos continuamente, que se subirán a la página web agitator.gal, donde se podrá ver el progreso de la travesía.

Además, al final de su aventura se realizará un documental para promocionar el evento. El australiano lleva dos cámaras GoPro con dispositivos que le permitirán grabar en diferentes situación, además de un dron en momentos de calma.