A Illa concluye la rehabilitación de las gradas del campo de fútbol Salvador Otero

Trabajos en las instalaciones Cedida

El alcalde de A Illa, Luis Arosa, anunció la conclusión de las obras de rehabilitación de las gradas del campo de fútbol Salvador Otero. Una actuación en la que se invirtieron 105.686 euros para la renovación de la grada y que contempló la reforma integral de las pérgolas, la limpieza, impermeabilización y pintado de la cubierta, la sustitución de los canalones por otros nuevos de mayor capacidad, la amplicación de imprimaciones anticorrosión en toda la estructura metálica, que recupera así su estanqueidad y aspecto original.

Esta actuación culmina un proceso de renovación integral que el gobierno local viene acometiendo de forma continuada en el Salvador Otero. En los últimos meses ya se completó la sustitución del alumbrado por 24 nuevos proyectores LED, con una inversión de 67.000 euros, que mejoraron notablemente la eficiencia energética y permiten el uso nocturno del campo. También se ampliaron los banquillos, con una inversión de cerca de 14.000 euros, para adecuarlos a las exigencias de la categoría. Así, Arosa valoró que “o Salvador Otero é moito máis ca un campo de fútbol. É un símbolo deste pobo, un espazo onde varias xeracións da Illa viviron momentos inesquecibles”.

“Que no ano do centenario do Céltiga poidamos entregarlles unhas gradas rehabilitadas e dignas é algo que nos enche de orgullo. É un compromiso que asumimos co deporte local e con toda a veciñanza”, concluyó el alcalde, que anunció que las gradas se estrenarán esta misma tarde.