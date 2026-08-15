El Dupón Durán vuelve a navegar tras haber naufragado hace cuatro años en Finisterre

La embarcación antes de su botadura

El trimarán francés, Dupon Durán, ha vuelto a esta semana al mar, casi cuatro años después de que naufragara en las aguas de Finisterre cuando participaba en la regata transoceánica ‘Rout du Rhum’.

Después de varios intentos de salvamento tras el accidente, la embarcación acabó en los arenales de Corrubedo. Desde allí fue remolcado al Varadoiro do Xufre, en A Illa, lugar en el que ha sido recuperado de sus graves averías por iniciativa de su propietario, Jean Paul Bukens, debido a su gran valor histórico.

Los daños que sufrió el barco en la noche del 12 al 13 de noviembre del 2022 fueron muy importantes. Así, indican las personas que trabajaron en su reparación, presentaba un impacto del flotador de babor contra las rocas, así como el casco central lo que supuso la entrada de agua en el interior. De la misma manera también presentaba dos winches arrancados y presentaba una avería total del motor, así como problemas graves en las velas y en el aparejo.

Desde A Illa piensan que fue el destino el que eligió que esta embarcación recayese en esta localidad para inspeccionarlo y abordar, posteriormente, la recuperación del que ya es uno de los trimaranes oceánicos históricos más conocidos de la vela francesa.