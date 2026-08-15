Arousa en Transición convoca una recogida simultánea de colillas en las calles de A Illa

Otra iniciativa similar llevada a cabo en Cambados Gonzalo Salgado

La Asociación Medioambiental e Comunidade Enerxética Arousa en Transición convoca para el próximo 17 de agosto a las seis y media de la tarde una jornada de sensibilización ambiental en las calles de A Illa.

El objetivo es concienciar a los residentes y a las personas visitantes sobre la importancia de mantener limpio los espacios públicos y evitar que los residuos puedan llegar al mar. Para ello lo que se realizará será una recogida simultanea de colillas –una de las formas de basura más contaminantes y frecuentes– en las vías públicas y en los espacios naturales. El recorrido, señalan, se hará por las zonas más céntricas del municipio, puntos en los que se concentra la mayor parte de la actividad hostelera.

De esta manera, el punto de encuentro será la Praza do Concello y, desde ahí, pasarán por la Praza do Campo, Rúa Ribeira do Chazo, Rúa Cruceiro, Rúa Sor Aurora Estévez, Rúa Con do Moucho y Paseo do Cantiño.

Después de la actividad, en la que participan otras entidades como el Concello, la Asociación de Mariscadoras o la agrupación de Mexilloeiros Illa de Arousa, se contabilizará el número de colillas recogidas y se entregarán los datos a Surfrider, una organización sin ánimo de lucro que combina educación, ciencia o participación ciudadana para proteger los mares, los lagos, los ríos y los océanos.

Los promotores de esta iniciativa invitan a colaborar a todos los vecinos y vecinas del municipio, así como a los visitantes para poder retirar del suelo el mayor número de desperdicios posibles y mantener las calles de A Illa limpias.