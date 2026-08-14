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Diario de Arousa

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A Illa

Un clásico veraniego: un coche atrapado por la marea en el puerto de A Illa

La propietaria llegó cuando el vehículo estaba siendo rescatado por la grúa

C. Hierro
14/08/2026 17:20
Coche que le coge la marea en O Cantiño en A Illa
Coche que le coge la marea en O Cantiño en A Illa
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En el verano de A Illa hay cosas que nunca fallan. Por un lado están las playas abarrotadas de gente o las carpas gastronómicas en las que disfrutar de los manjares del mar y, por el otro, algún visitante que desconoce el fenómeno de las mareas y, decide aparcar el coche en lugares inapropiados.

Este fue el caso de una turista que en la jornada de hoy decidió dejar su coche estacionado en la rampa situada en el Paseo de O Cantiño sin saber que, pasadas unas horas, la marea subiría y el turismo se encontraría a la par de gamelas y otras embarcaciones.

Fueron los vecinos de la zona los que alertaron a la Policía Local de la situación y, con expectación y esfuerzo, la grúa logró retirar el vehículo de la zona.

En el momento en el que las autoridades se encontraban trabajando y el agua ya casi sobrepasaba el capó, llegó la propietaria del vehículo.

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