A Illa acoge este domingo ‘Unha de Piratas’ dentro del programa cultural en O Regueiro

Público en una de las actuaciones celebradas en O Regueiro Cedida

El Concello de A Illa se prepara para acoger, este domingo a partir de las ocho de la tarde, la tercera cita dentro del programa ‘Cultura no Regueiro’ tras cosechar gran éxito de público en los espectáculos anteriores.

De la mano de la compañía Troula Animación desembarca en la localidad ‘Unha de Piratas’, una función que combina circo y animación y está diseñada para que disfrute el público familiar. En esta ocasión, los piratas llegan A Illa buscando nueva tripulación para su barco y pondrán a prueba a los niños y niñas para saber si son quiénes de surcar los mares.

El concejal de Cultura, Manu Otero, destacó la gran acogida que están teniendo las actividades de este ciclo que se celebra en el municipio por tercer año consecutivo. “Estamos moi satisfeitos coa resposta da cidadanía e dos visitantes. A Praza do Regueiro énchese de vida e cultura cada domingo de agosto, e nesta ocasión contamos cunha compañía moi querida na nosa vila como é Troula Animación, que seguro farán as delicias de grandes e pequenos” afirmó Otero.

El ciclo continuará, tras esta función, tanto el domingo 23 como el 30 con actuaciones pensadas, sobre todo, para el público infantil.