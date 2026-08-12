La Xunta invierte más de 58.000 euros en un proyecto de restauración ambiental en la Praia do Furado

El delegado territorial, Pablo Fernández, y el alcalde de A Illa, Luis Arousa, acompañados de otros ediles municipales en la presentación del proyecto Cedida

El delegado territorial de la Xunta en Pontevedra, Pablo Fernández, visitó este martes la Praia do Furado, en A Illa de Arousa, para anunciar el proyecto de restauración ambiental e integración paisajística que cuenta con financiación al amparo del programa Galicia Refugio Climático, con una aportación de más de 58.000 euros por parte de la Xunta.

La actuación se enmarca en una línea de ayudas destinada al incremento de la biodiversidad urbana y al aumento de las zonas verdes, así como a la mejora de la conectividad natural entre los espacios urbanos y periurbanos.

El proyecto contempla la creación de una pantalla de contención para evitar que la acción del mar continúe socavando el terreno del monte y ponga en riesgo los pinos situados en el borde litoral. La solución prevista busca garantizar la protección de la zona mediante una intervención de carácter poco invasivo e integrada en el entorno natural.

En concreto, la pantalla estará formada por troncos de madera de entre 25 y 30 centímetros de diámetro, que serán clavados en la arena y unidos entre sí mediante cuerdas. Posteriormente, el espacio situado en la parte posterior de la estructura será rellenado con tierra de aporte, con la finalidad de proteger las raíces de los pinos y contribuir a su apuntalamiento.

Durante la visita, el delegado territorial destacó la importancia de impulsar actuaciones que permitan "protexer e recuperar os espazos naturais e mellorar a súa integración coa contorna", al tiempo que se adoptan medidas para hacer frente a los efectos de la erosión y del cambio climático.

Pablo Fernández recordó el compromiso de la Xunta con actuaciones que, como esta, contribuyan a incrementar la biodiversidad, ampliar las zonas verdes y mejorar la conexión entre los espacios urbanos y naturales.