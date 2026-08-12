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A Illa

La "Maleta Viaxeira" llega a la biblioteca de A Illa con cuentos sobre concienciación ambiental

La propuesta se incorpora este viernes, de 11:30 a 12:30, a la sesión de los "Bocados Literarios"

D. A.
12/08/2026 12:24
Libros
Imagen de archivo de libros
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La biblioteca de A Illa de Arousa, en colaboración con los departamentos de Turismo y Medio Ambiente del Concello, incorpora este viernes, de 11:30 a 12:30 una propuesta especial a las sesiones de los “Bocados Literarios”. Se trata la “Maleta Viaxeira” y su selección de “Contos para un planeta", cuyo objetivo es que los jóvenes estén en contacto con la naturaleza de una forma lúdica, imaginativa e participativa.

La iniciativa es posible gracias a la colaboración del Centro de Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental de Galicia (Ceida) que, a través de su Centro de Documentación Ambiental, situado en Oleiros, pone a disposición de centros educativos e instituciones diferentes recursos y materiales destinados a promover la educación ambiental.

La maleta seleccionada, “Contos para un planeta”, reúne historias que hablan del cuidado del medio natural desde la imaginación, la diversión y la emoción. A través das sus personajes y aventuras, estas historias permiten descubrir criaturas y seres extraordinarios, conocer diferentes ecosistemas y reflexionar sobre la importancia de proteger el planeta y todos los seres vivos que lo habitan.

Para participar en la actividad es imprescindible la inscripción previa en la biblioteca municipal.

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