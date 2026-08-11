La vuelta al mundo desde A Illa: Matthew navegará más de 28.000 kilómetros en 240 días

El aventurero australiano, Matthew Wright, en el barco con el que dará la vuelta al mundo desde A Illa Aitana Vidal

Matthew Wright llegó a A Illa con su barco hace cinco años. Reconoce que, desde el primer momento que conoció este municipio se enamoró. Desde ese preciso momento comenzó a preparar la que será la aventura de su vida, la vuelta al mundo a bordo de ‘O Agitador’, él solo, sin más compañía que una cámara a través de la que contará su historia, durante, espera, 240 días.

La organización de esta travesía, un recorrido que lo llevará a pasar por zonas como el Cabo de Nueva Esperanza al sur de África, conocer los “cuarenta rugientes” en la zona meridional de Australia y Nueva Zelanda o a cruzar el Océano Pacífico hasta llegar al Cabo de Hornos, entre la Antártida y Sudamérica, para, de nuevo llegar hasta A Illa, no fue fácil.

Así, detalla que además de preparar la embarcación –un Rustler 36, uno de los veleros británicos clásicos más prestigiosos para cruceros oceánicos– también tuvo que prepararse a él. Y es que, cuenta, en estos cinco años, este médico de urgencias de 56 años, ya ha pensado en todos los posibles escenarios que podrán aparecer durante los más de 28.000 kilómetros de recorrido. Días de frío, temporales, soledad, miedos, olas, lluvia, hambre o sed. “Me he preparado durante cinco años para este reto y ahora, por fin, llegó el momento de comprobar si soy capaz de hacerlo”, indicó Wright en la presentación de esta aventura.

Otro de los puntos a organizar, señaló, son los víveres que podrá transportar en el barco. “Este es otro gran reto, calcular qué tengo que llegar”, señala. Y cita que, además de agua y comida deshidratada, otra cosa que no faltará en ‘O Agitador’ será comida en lata, y qué mejor sitio para coger provisiones de este tipo que la zona de Arousa.

Wright reconoce que este viaje será un dos en uno. Y explica que, por un lado, está el recorrido que hará en su embarcación y, por el otro, su propio periplo personal. “Me conozco bastante bien pero es probable que durante esta travesía descubra nuevas cosas de mí, tanto buenas como malas”, reconoce.

Buen viaje

La salida desde A Illa está prevista para el domingo 30 de agosto, a las doce de la mañana, desde el Porto do Xufre.

El Concello y la Escola de Vela Tradicional Dorna no quieren que Matthew se sienta solo en su travesía, es por ello que, además de apoyar su aventura, decidieron preparar un evento en torno a su partida. A esta jornada están invitados toda la comunidad marítima y amantes del mar, es por ello que hacen un llamamiento a todos ellos a acompañarle en la salida y recorrer con él las primeras millas de esta vuelta al mundo.

Además, está previsto que antes de la fecha, se organice un encuentro en el que todos los vecinos y vecinas de la localidad podrán hacerle todas las preguntas que quieran a Matthew, con el objetivo de que todos ellos puedan conocer de cerca esta historia. La cita se anunciará próximamente.

Presentación de la vuelta al mundo desde A Illa Aitana Vidal

Seguimiento

El viaje de ‘O Agitador’ tendrá un seguimiento en tiempo real a través del sistema de posicionamiento que lleva instalado el barco y de los vídeos que pueda enviar el aventurero cuando las condiciones meteorológicas se lo permitan. Estos datos estarán accesibles a través de www.agitador.gal.

Además, se han creado perfiles específicos para el barco tanto en Facebook (Barco Agitador) como en Instagram (@barcoagitador) donde se publicarán diferentes noticias sobre el progreso de la aventura y la cobertura mediática.

Al final del trayecto, y tras dar la vuelta al mundo, se producirá un documental en el que se incluirán las imágenes grabadas por el propio Mathew a través de una cámara fija, una subjetiva (en el pecho o en la cabeza) una subacuática y una colocada en un dron.