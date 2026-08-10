Un xantar colectivo, rutas a pie y literatura se unen para honrar a Begoña Caamaño

Entorno de Area da Secada en A Illa Gonzalo Salgado

A Ila acogerá, el próximo 15 de agosto, la celebración del XIII Día das Galegas nas Letras bajo el título ‘Begoña Caamaño, a Nosa Señora’ organizada por la Asociación A Sega. El programa diseñado para esta jornada combina rutas, lectura, conversación y un xantar colectivo abierto a la participación del público.

El día comenzará a las doce con un “roteiro imaxinario” por la vida y obra de Begoña Caamaño, guiado por Susana S. Aríns, con salida desde el Museo da Conserva. A la una y media tendrá lugar la lectura del manifiesto ‘Das que miran cara atrás para mirar cara adiante’ y, posteriormente, se celebrará el “xantar comunitario” en el entorno de la playa Area da Secada.

Por la tarde, a partir de las cuatro, tendrá lugar ‘En conversa con Begoña Caamaño’ un espacio en el que diferentes estudiosas de su obra ahondarán en su trayectoria literaria. A las cinco y media está previsto que comience ‘O pracer das ondas’ que será un espacio con el micrófono abierto en el que las personas asistentes podrán compartir con el público un texto propio o su texto favorito de la homenajeada Begoña Caamaño.

La jornada terminará a las seis y media de la tarde con ‘Bingo Caamaño!’, una propuesta lúdica y muy divertida en la que la primera persona en completar su cartón llevará una camiseta de A Nosa Señora.

Con la celebración de esta décimo tercera edición, A Sega reivindica la memoria, el legado y la actualidad de Begoña Caamaño, al tiempo que mantiene vivo el propósito de recuperar y poner en el centro las voces de las escritoras gallegas.

Desde la concellería de Educación e Igualdade, Lidia Barreiro anima a todos los vecinos y vecinas de la localidad y también a todas las personas amantes de la literatura a participar en esta jornada abierta “pensada para compartir, lembrar, conversar e celebrar as letras galegas escritas por mulleres”.