El alcalde de A Illa confirma el buen funcionamiento de la zona azul: “Hai orde e espazo”

Usuarios en los parquímetros instalados en Area da Secada Mónica Ferreirós

El Concello de A Illa aplicó, a finales del mes de junio, la primera zona ORA (Ordenanza Reguladora de Aparcamiento), también conocida como zona azul, en Area da Secada.

Esta medida, que estará en marcha hasta e 15 de septiembre, tiene como objetivo ordenar el tráfico junto a este arenal y aplicar restricciones por los numerosos problemas de estacionamiento que se repetían año tras año en la zona.

La acogida de esta medida en este primer mes, señala el alcalde de la localidad, Luis Arosa, está siendo muy buena tanto por los vecinos y vecinas del municipio como por los visitantes que acuden a esta playa. Así, indica, que además, está cumpliendo su objetivo. “Vese que agora na zona hai unha orde que antes non había e espazo para que os peatóns transiten, cousa que antes non”, señala el primer edil.

Zona azul en las inmediaciones de Area da Secada Mónica Ferreirós

De la misma manera, cuenta que desde que está en marcha la zona azul la circulación por esta zona es más segura. “Non hai coches aparcados nos cortafogos ou directamente nas silveiras, todos están nas liñas da marxe dereita e deixan a zona da esquerda para transitar os peóns”, detalla.

Sanciones

En cuanto a las sanciones por aparcamiento, indica el alcalde, este año y gracias a esta nueva normativa está sucendiendo “algo moi curioso”. Y explica, el año pasado fueron muchas las denuncias que se pusieron a conductores por dejar mal aparcados los vehículos en el margen izquierdo de esta vía y, este año, “non hai nin a primeira”. Esta situación, cuenta, también confirma que la zona azul “funciona moi moi ben”.

En lo relativo a la recaudación, Arosa señala que todavía no tienen datos de la cuantía ingresada por el pago, pero señala que realmente “iso non é o importante”. De esta manera, el alcalde recalca que lo que buscaban era una solución para el tráfico en los alrededores de este arenal tan concurrido y esta medida la ha aportado.

Tarifas

La zona azul en Area da Secada funciona desde las diez de la mañana hasta las ocho de la tarde. En ese horario, los vehículos tendrán que abonar cincuenta céntimos por una hora, un euro por dos horas, dos euros por tres horas, tres euros por cuatro horas y por todo el día el importe asciende a los 4,50 euros.

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Los vehículos empadronados, las motocicletas y los conductores con movilidad reducida (que cuentan con plazas delimitadas) están exentos de la normativa que rige la zona azul.

Así, el resto de usuarios, deberán abonar los importes por estacionamiento en alguno de los tres parquímetros instalados o en la aplicación telpark, cumplimentando los datos solicitados. Las sanciones, ascenderán a treinta euros para aquellos conductores que no abonen el precio por el estacionamiento, aunque en caso de pagar la multa en el propio parquímetro, el importe descenderá a la mitad.