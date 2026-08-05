Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Illa

La historia de ‘Moby Dick’ vuelve a la vida en O Regueiro de la mano de Pedras de Cartón

El espectáculo de teatro infantil y familiar se incluye en la programación cultural de verano del Concello

C. Hierro
05/08/2026 20:59
Asistentes a otra actividad organizada en O Regueiro
Asistentes a otra actividad organizada en O Regueiro
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

El ciclo de Cultura no Regueiro continúa este domingo, 9 de agosto, con el espectáculo de teatro infantil y familiar “Moby Dick” de la mano de la compañía Pedras de Cartón.

Inspirada en la célebre novela de Herman Melville, la obra, que está recomendada para un público a partir de los cuatro años, cuenta la historia de Ismael, un niño que decide embarcarse en una aventura llena de peligros y emociones. Este espectáculo, señalan, destaca porque presenta un impresionante cachalote de tres metros creado por el titiritero Iker Pérez que se convierte, inevitablemente, en el gran protagonista de la función pensada para sorprender a pequeños y mayores.

El concejal de Cultura, Manu Otero, anima a todos los vecinos y vecinas y también a los visitantes a participar en la actividad. “O magnífico ambiente que vivimos coa actuación do Mago Paco confirma que Cultura no Regueiro é unha proposta que gusta e que converte a Praza do Regueiro nun espazo de encontro para desfrutar da cultura en familia”, señala.

Las siguientes citas con este ciclo de actividades será el 23 de agosto, fecha en la que tendrá lugar el espectáculo ‘Un rei e outros animais’ diseñado para asistentes de todas las edades y que llegará a A Illa a través de Estalalá. El encargado de cerrar la programación será Quico Cadaval con la función ‘Notas de rodapé’, una propuesta teatral que está destinada al público adulto. La fecha escogida para esta última cita es el domingo, 30 de agosto.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620