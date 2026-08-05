La historia de ‘Moby Dick’ vuelve a la vida en O Regueiro de la mano de Pedras de Cartón

Asistentes a otra actividad organizada en O Regueiro

El ciclo de Cultura no Regueiro continúa este domingo, 9 de agosto, con el espectáculo de teatro infantil y familiar “Moby Dick” de la mano de la compañía Pedras de Cartón.

Inspirada en la célebre novela de Herman Melville, la obra, que está recomendada para un público a partir de los cuatro años, cuenta la historia de Ismael, un niño que decide embarcarse en una aventura llena de peligros y emociones. Este espectáculo, señalan, destaca porque presenta un impresionante cachalote de tres metros creado por el titiritero Iker Pérez que se convierte, inevitablemente, en el gran protagonista de la función pensada para sorprender a pequeños y mayores.

El concejal de Cultura, Manu Otero, anima a todos los vecinos y vecinas y también a los visitantes a participar en la actividad. “O magnífico ambiente que vivimos coa actuación do Mago Paco confirma que Cultura no Regueiro é unha proposta que gusta e que converte a Praza do Regueiro nun espazo de encontro para desfrutar da cultura en familia”, señala.

Las siguientes citas con este ciclo de actividades será el 23 de agosto, fecha en la que tendrá lugar el espectáculo ‘Un rei e outros animais’ diseñado para asistentes de todas las edades y que llegará a A Illa a través de Estalalá. El encargado de cerrar la programación será Quico Cadaval con la función ‘Notas de rodapé’, una propuesta teatral que está destinada al público adulto. La fecha escogida para esta última cita es el domingo, 30 de agosto.