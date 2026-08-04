A Illa prepara a sus vecinos y vecinas para el eclipse de sol del próximo 12 de agosto

Un momento de la charla sobre el eclipse en la Illa de Arousa Mónica Ferreirós

Solo queda una semana para que tenga lugar el eclipse total de sol, un hecho que no se repetía desde hace 114 años. Debido a lo espectacular del fenómeno son muchas las actividades que se celebran en los diferentes municipios de Arousa que tienen, como tema central, esta rareza astronómica.

El primer concello en inaugurar las actividades fue la Illa que ayer contó con una charla de la mano del divulgador del Observatorio Astronómico Ramón María Aller, Luca Piccoti. El experto explicó todo tipo de detalles sobre el eclipse pero, también, recomendó a los asistentes –decenas de vecinos y vecinas que abarrotaron el Centro de Interpretación da Conserva– las formas de poder disfrutar de este evento único con todas las garantías de seguridad.

En la ponencia, diseñada para ser entendida por todo tipo de público, también se destacó que A Illa es uno de los lugares privilegiados para observar el eclipse y que, además, forma parte del programa ‘Baixo o ceo das Rías Baixas’ de la Diputación.

Asistentes a la charla sobre el eclipse en A Illa Mónica Ferreirós

Otras actividades

Las charlas divulgativas se repetirán en los diferentes concellos arousanos. Así, por ejemplo, en Sanxenxo mañana, jueves, a partir de las siete de la tarde en el Auditorio do Pazo Emilia Pardo Bazán el doctor en Astrofísica y astrónomo, Ramón Iglesias, será el encargado de dirigir la ponencia ‘3, 2, 1... ¡Eclipse!’. Como ocurrió en A Illa, el experto se encargará de explicar a los presentes cómo y por qué se produce un eclipse solar y dará consejos para poder disfrutarlo con total seguridad.

Las personas interesadas en asistir deberán inscribirse de manera gratuita a través del correo info@turismodesanxenxo.com o en el teléfono 986 720 285. Desde el Concello señalan que las personas que acudan serán obsequiadas con unas gafas homologadas para la observación del eclipse solar.

Otros concellos que preparan eventos, pero esta vez ya el propio día del fenómeno, el 12 de agosto son Vilagarcía o, por ejemplo, Cuntis. Así, en el primero está organizada una cita con música ambiental y una charla que dirigirá la matemática y colaboradora del Observatorio de Astrofísica de la USC, María Brea en la playa de A Compostela y, en el segundo, un acto de similares características en el entorno de Castrolandín.

Además de las administraciones, también las entidades como Martín Códax se unen a la celebración de este fenómeno astronómico. Así la bodega presenta una experiencia única para disfrutar del eclipse solar desde un entorno privilegiado con vistas a la ría de Arousa.

La propuesta, señalan, nace para contemplar el cielo de una forma diferente convirtiendo el acontecimiento en una experiencia para compartir. La entrada para esta experiencia, que está abierta para todos los públicos, tiene un precio de veinte euros e incluye, además de las gafas homologadas una bolsa con un tentempié “para disfrutar de la tarde mientras el cielo cambia sobre la Ría”.