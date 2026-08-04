A Illa ficha a Alex Mochales y al dj MB para poner música al Carnavrán de este sábado

Cartel del Carnavrán de A Illa

Los vecinos y vecinas de A Illa se preparan para vivir una de las citas más especiales de la temporada estival: el Carnavrán o, lo que es lo mismo, su carnaval de verano.

Para ponerle música a esta fiesta, que cada año suma a un mayor número de fieles de la localidad pero, también, de otros concellos limítrofes, la organización –que recae en los propios negocios hosteleros– fichó a los djs Alex Mochales y MB.

El evento, que se celebrará como en ediciones anteriores en la Praza do Regueiro, comenzará a las once de la noche de la mano de Mochales y se alargará hasta pasadas las seis de la mañana, momento en el que MB pondrá su último tema.

Con este evento, el municipio, que también llena sus calles para celebrar el Entroido en el mes de febrero, volverá a reunir a decenas de personas disfrazadas con ganas de pasar una jornada diferente.