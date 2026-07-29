A Illa organiza una charla divulgativa para “prepararnos para o eclipse do 12 de agosto”

El Centro de Interpretación da Conserva acogerá esta charla Cedida

El Concello de A Illa organiza una charla divulgativa con el objetivo de preparar a los vecinos y vecinas para el eclipse total de sol que se vivirá el próximo 12 de agosto. El encargado de impartir la ponencia será Luca Piccoti, doctor y divulgador del Observatorio Astronómico Ramón María Aller de la Universidade de Santiago de Compostela.

La conferencia, que estará abierta a todos los públicos de manera gratuita, se celebrará el cuatro de agosto a partir de las ocho y media de la tarde en el Centro de Interpretación da Conserva.

Durante la sesión, señalan desde la concejalía de Educación e Igualdade, se explicará, entre otras cosas, qué es un eclipse de sol o por qué el que tendrá lugar este mes de agosto se trata de un acontecimiento histórico. Además, se darán distintas recomendaciones a los asistentes para poder disfrutar de este fenómeno con total seguridad y en las mejores condiciones.

La concejala de Educación, Lidia Barreiro, destaca que esta charla “é unha oportunidade excepcional para achegar a ciencia á cidadanía dun xeito accesible e participativo”. Es por ello que invitan a todos los vecinos y vecinas de la localidad a participar en el evento y “comprender a importancia deste fenómeno e desfrutalo con todas as garantías de seguridade”.

De la misma manera, destacó que A Illa es uno de los lugares privilegiados para observar el eclipse y que forma parte del programa ‘Baixo o ceo das Rías Baixas” de la Diputación.