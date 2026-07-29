Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Illa

A Illa organiza una charla divulgativa para “prepararnos para o eclipse do 12 de agosto”

La cita es el 4 de agosto en el Centro de Interpretación da Conserva

C. Hierro
29/07/2026 20:59
El Centro de Interpretación da Conserva acogerá esta charla
El Centro de Interpretación da Conserva acogerá esta charla
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

El Concello de A Illa organiza una charla divulgativa con el objetivo de preparar a los vecinos y vecinas para el eclipse total de sol que se vivirá el próximo 12 de agosto. El encargado de impartir la ponencia será Luca Piccoti, doctor y divulgador del Observatorio Astronómico Ramón María Aller de la Universidade de Santiago de Compostela.

La conferencia, que estará abierta a todos los públicos de manera gratuita, se celebrará el cuatro de agosto a partir de las ocho y media de la tarde en el Centro de Interpretación da Conserva.

Durante la sesión, señalan desde la concejalía de Educación e Igualdade, se explicará, entre otras cosas, qué es un eclipse de sol o por qué el que tendrá lugar este mes de agosto se trata de un acontecimiento histórico. Además, se darán distintas recomendaciones a los asistentes para poder disfrutar de este fenómeno con total seguridad y en las mejores condiciones.

La concejala de Educación, Lidia Barreiro, destaca que esta charla “é unha oportunidade excepcional para achegar a ciencia á cidadanía dun xeito accesible e participativo”. Es por ello que invitan a todos los vecinos y vecinas de la localidad a participar en el evento y “comprender a importancia deste fenómeno e desfrutalo con todas as garantías de seguridade”.

De la misma manera, destacó que A Illa es uno de los lugares privilegiados para observar el eclipse y que forma parte del programa ‘Baixo o ceo das Rías Baixas” de la Diputación.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620