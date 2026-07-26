La licitación del tren turístico a modo de bus circular en A Illa vuelve a quedar desierta

Un tren turístico en la comarca Gonzalo Salgado

El segundo intento del Concello de A Illa para contratar el servicio de tren turístico —que se esperaba que pudiera asumir las funciones de bus circula durante este verano— ha vuelto a quedarse desierta. El servicio captó el interés de una sola empresa, que ha quedado finalmente descartada, tras reunirse la mesa de contratación el pasado martes, al no cumplir con los requisitos reclamados por la administración local en la documentación presentada.

Cabe señalar que el Concello ya había sacado a licitación la explotación del tren turístico el pasado mes de junio, con el objetivo de poder poner en funcionamiento dicho servicio a principios de este mes de julio. Sin embargo, este primer intento acabó igualmente desierto y los ya dos procesos frustrados complican la prestación de una herramienta que pretendía completar las medidas de tráfico implantadas en el municipio para el verano, como la zona azul en el entorno de la playa de Area da Secada, así como las restricciones a visitantes en el casco urbano, ya puestas en marcha el pasado año. Así, en caso de apostar por un tercer intento, el tren turístico podría no llegar hasta mediados o finales del mes de agosto, ya en la recta final del verano.

Características del contrato

La idea del gobierno local pasaba por dotar a este servicio —que funcionaría de 9 a 21 horas, con una frecuencia mínima de una salida completa del circuito cada 60 minutos— de 16 paradas libres, funcionando así también a modo de bus circular, del que se prescindió este año, además del componente turístico del tren con visitas guiadas por el municipio, al estilo de los que ya existen en otros puntos de la comarca, como Cambados o Vilanova, entre otros. En cuanto al itinerario, recorrería algunos de puntos de mayor interés de la isla, como son las playas de Riasón y Cabodeiro, O Xufre, O Cantiño, O Faro, Testos, Avenida Castelao y Avenida da Ponte, O Carreirón y otros enclaves significativos.

La temporada de prestación obligatoria del servicio sería de 15 de junio a 15 de septiembre, pero este año, de haberlo, ya llegaría tarde. Además, se podría ampliar a las Navidades o a Semana Santa, según se especificaba en los pliegos del contrato. En cuanto a las tarifas máximas serían de siete euros para adultos, s, cuatro euros para niños de entre 3 y 12 años, un euro para bebés y dos euros para las personas empadronadas en el municipio. Cabe señalar, no obstante, que las empresas licitadoras podían ofrecer precios inferiores a estos.